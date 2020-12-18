В следующем году начнется восстановление евроколеи от Ужгорода

Евроколею шириной 1,435 метра начнут восстанавливать в 2021 году, она будет вести от Ужгорода до станции Чоп на границе.

Об этом говорится на сайте Минфина.

Средства на соответствующие работы заложены в бюджете на 2021 год. В следующем году планируют подготовить проектно документацию и начать восстановление ранее демонтированной колеи от Чопа до Ужгорода.

Восстановление линии позволит сделать в Ужгороде пересадочный узел с украинских путей шириной 1,52 метра на европейские 1,435 метра.

Также на вокзале Ужгорода запланировано обустроить пункт таможенного и пограничного контроля, что позволит не останавливать поезда на государственной границе.

"Такая инициатива полностью соответствует недавно принятой транспортной стратегии ЕС, по которому железная дорога определена приоритетным видом транспорта, на развитие которого страны-члены ЕС будут направлять государственные инвестиции. Пассажирские перевозки этим видом транспорта должны увеличиться вдвое в ближайшие 10 лет", - отмечает заместитель министра финансов Александр Кава.

Экономическая правда