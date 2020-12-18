Zoom на праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатных видеоконференций
Сервис для организации видеоконференций Zoom объявил, что снимает на время новогодних праздников 40-минутное ограничение для бесплатной видеоконференции.
Об этом сообщает The Verge.
Отмечается, что ограничения снимут во время Хануки, Сочельника, Рождества, Нового года и Кванзы.
В частности, безлимитные групповые видеовызовы будут доступны с 17 по 19 декабря (до конца Хануки), а также - с 23 по 26 декабря (накануне и во время Рождества) и с 30 декабря по 2 января 2021 (Новый год).
Решение компании связано с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, которые запрещают массовые собрания людей и большие семейные встречи.
Обычно групповые бесплатные видеоконференции в Zoom не могут длиться дольше 40 минут.
Экономическая правда
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