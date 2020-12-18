Zoom на праздники снимает 40-минутное ограничение бесплатных видеоконференций

Сервис для организации видеоконференций Zoom объявил, что снимает на время новогодних праздников 40-минутное ограничение для бесплатной видеоконференции.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что ограничения снимут во время Хануки, Сочельника, Рождества, Нового года и Кванзы.

В частности, безлимитные групповые видеовызовы будут доступны с 17 по 19 декабря (до конца Хануки), а также - с 23 по 26 декабря (накануне и во время Рождества) и с 30 декабря по 2 января 2021 (Новый год).

Решение компании связано с пандемией коронавируса и карантинными ограничениями, которые запрещают массовые собрания людей и большие семейные встречи.

Обычно групповые бесплатные видеоконференции в Zoom не могут длиться дольше 40 минут.

Экономическая правда