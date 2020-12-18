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Украина подписала с ЕБРР кредитное соглашение на 450 млн евро: деньги пойдут на дороги

Пятница, 18 декабря 2020, 15:35
 

Кабмин в лице министра инфраструктуры Владислава Криклия и ЕБРР заключили кредитное соглашение на 450 млн евро по проекту "Развитие трансевропейской транспортной сети (Украина - дорожные коридоры)".

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что средства пойдут на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса и строительство Северного обхода г. Львов.

"В рамках программы президента "Большая стройка" в этом году строится рекордное количество автодорог. Уже обновлено более 4 тыс км дорог по всей стране, и мы сделаем еще больше благодаря заключению кредитного соглашения с ЕБРР "Развитие трансевропейской транспортной сети".

Реализация этого проекта позволит не только улучшить состояние автодорог по маршрутам международных транспортных коридоров, но и повысить безопасность дорожного движения на дорогах, соединяющих Украину с ЕС и Киев с Черным морем", - заявил Криклий.

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Экономическая правда

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Мининфраструктуры деньги дороги ЕБРР

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