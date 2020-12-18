Выручка от "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" выросла на почти 30% с прошлого года

Денежные объемы продаж во время периода скидок к "Черной пятнице" и "Киберпонедельника" выросли на 28% по сравнению с акционным периодом 2019 года.

Об этом говорится в исследовании GfK Ukraine.

Так, больше всего покупали бытовую технику и электронику - на 8,5% больше единиц, чем в прошлогодний период скидок на "Черную пятницу" и "Киберпонедельник". Из них 36% продавали со скидкой от 10% до 20% и лишь 7% - более 20%. Больше всего скидок (от 10%) зафиксировано среди товаров малой бытовой техники.

В исследовании говорится о двух неделях скидок: 23 ноября - 6 декабря 2020 года.

За этот период 30% продаж в денежных объемах осуществили онлайн, что на 73% выше прошлогодних показателей. Офлайн-продажи тоже выросли, но только на 16%. В "онлайне" 48% техники имели скидку в более 10%.

На технику люди тратили на 28% больше, хотя в единицах продажи выросли на 8,5%. На 70% больше потратили на ІТ-сектор. В GfK Ukraine отмечают, что, несмотря на стабильно высокий спрос на ноутбуки в этом году и сообщения о дефиците, именно их продажа побила рекорды прошлых лет.

За две недели скидок приобрели 10% всех продаж техники за 49 недель 2020 года - на нее потратили 6,6 миллиарда гривен.

Больше всего скидок тоже было на технику, однако средний чек в ключевых секторах вырос более чем на 20%. Как исключение - крупная бытовая техника, средний чек на которую увеличился лишь на 3%.

Также в исследовании отмечают, что 60% проданной техники были линейками 2020 года выпуска, из которых 18% являлись в продаже к осени.

Экономическая правда