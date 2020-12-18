Поставки газа: Премьер призвал заключать контракты с "Нафтогазом"

Премьер Денис Шмыгаль напомнил, что каждый потребитель может выбирать поставщика газа и призвал заключать контракты с "Нафтогазом", который "действительно продает газ по значительно более дешевых ценах".

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос нардепов.

"Насколько вы знаете, цены на поставки с этого года перешли к рынковым отношениям.. Кожей потребитель в Украине сегодня имеет право выбрать поставщика. Цена НАК "Нафтогаз" - государственной компании - на 2 и более тысяч гривень меньше, чем цена поставки, например, в соответствующих облэнерго.

Поэтому призываю людей анализировать, смотреть, где цены на газ являются рыночными, и призываю заключать контракты с государственной компанией, которая действительно продает газ по значительно более дешевых ценах, чем на коммерческом рынке", - сказал премьер.

Напомним:

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" обещает не повышать цену газа для населения на декабрь.

Цена в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный".

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Доля "Нафтогаза" на рынке составляет примерно 2,5%.

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Экономическая правда