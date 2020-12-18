Курс валют на 18 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;
Евро - 33,96 - 33,98 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,76 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,74 гривни, продают по 34,19 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,99 гривни, евро - 33,92 - 34,01 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.
17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Экономическая правда
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