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Курс валют на 18 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

Пятница, 18 декабря 2020, 10:45
 

18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,73 - 27,75 гривни;

Евро - 33,96 - 33,98 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,76 - 28,00 гривни. Евро покупают по 33,74 гривни, продают по 34,19 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,89 - 27,99 гривни, евро - 33,92 - 34,01 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда

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