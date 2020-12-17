Официальный курс: гривня ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,82 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 34,08 грн (на 17 декабря - 33,80 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда