Как не попасть на мошенников во время онлайн-покупок – рекомендации

Во время онлайн-покупок (накануне новогодних праздников) стоит проверять интернет-магазины, а также - не перечислять задаток на банковскую карточку.

Об этом говорится в рекомендациях от аналитической системы YouControl.

В частности, в контактных данных интернет-магазина рекомендуют найти код ЕГРПОУ и официальное юридическое название (согласно Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) и проверить юридический статус (не находится ли в процессе прекращения), адрес, вид деятельности.

Также советуют узнать, как давно работает интернет-магазин и проанализировать его судебную историю и наличие исполнительных производств.

"Если же продавец - ФОП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо - представителя, директора или того же ФОП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги а также данные, что она находится в розыске", - отмечают в YouControl.

"В случае, когда цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, с большой вероятностью перед вами - мошенники.

Не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должно быть банковский счет ФОП или юрлица", - предупреждают аналитики.

В YouControl добавляют, что надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия - "так продавец не получит привлекательной возможности исчезнуть с вашими деньгами, не отправив товар".

Также рекомендуют поискать в сети возможную информацию о продавце, особенно, если возникли сомнения в его надежности.

"Такой же подход должен быть не только при проверке интернет-магазинов, но и при заказе товаров\услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений.

Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полном имени, желательно с документальными доказательствами - удостоверением личности (особенно если речь о дорогих покупках). Далее проверить это физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем, не покупать ничего с предоплатой", - говорится в сообщении.

Экономическая правда