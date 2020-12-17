Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83 - 27,85 гривни;

Евро - 34,08 - 34,11 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,79 - 28,03 гривни. Евро покупают по 33,73 гривни, продают по 34,16 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,94 - 28,04 гривни, евро - 33,89 - 34,03 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,79 - 27,81 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда