В следующем году на региональные аэропорты направят 2,4 миллиарда гривен

В 2021 году Мининфраструктуры направит 2,4 миллиарда гривен, предусмотренных госбюджетом, на модернизацию региональных аэропортов.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил на брифинге 17 декабря, сообщает Правительственный портал.

Из общей суммы в 2,4 миллиарда гривен, 1,4 миллиарда предусмотрено на строительство нового аэропорта в Днепре, 1 млрд грн - на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице.

"Кроме этого, еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта в Закарпатье", - отметил Криклий.

Сообщается, что в Днепре завершается этап подготовительных работ стоимостью 12 млн грн. Были проведены мероприятия для обеспечения работы взлетно-посадочной полосы во время строительства нового аэропорта. Параллельно строится новый терминал аэропорта с пропускной способностью до тысячи пассажиров в час.

Речь идет о реконструкции взлетно-посадочной полосы в Херсоне и Виннице, а в Ровно необходима реконструкция рулежной дорожки и перрона. Также нужно установить светосигнальное и радиотехническое оборудование, привести периметровое ограждение в соответствие с требованиями авиационной безопасности.

"Авиация больше всего пострадала от коронакризиса, но со временем объемы перевозок возобновятся. И мы готовим региональные аэропорты к активной работе", - добавил глава министерства.

Также сейчас определяются с источниками финансирования III-й очереди строительства в Одессе.

На 2022 год в планах Министерства - аэропорты в Черновцах, Сумах, Полтаве и Черкассах.

Экономическая правда