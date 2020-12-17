Кличко: Из-за пандемии Киев недополучил 5 миллиардов в бюджет

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за пандемии коронавируса столица недополучила в бюджет 5 млрд грн, из них 3 млрд грн - недополучение налога на доходы физлиц.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам работы в 2020 году, передает "Интерфакс-Украина".

"Кризис, который создала пандемия, сильно бьет по бюджету нашего города. По оценкам экспертов, недополучение бюджета нашего города - 5 млрд грн, из которых 3 млрд грн - это недополучение налога на доходы физических лиц", - сказал Кличко.

"В целом в 2020 году мы получим почти 57 млрд грн поступлений в бюджет. Больше всего финансирования получила сфера образования - 21,8 млрд грн, здравоохранение - 8 млрд грн.

Это при том, напомню, что медучреждения по реформе теперь финансирует государство. А сфера социальной защиты получила - 4,7 млрд грн", - добавил он.