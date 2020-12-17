"Укрзализныця" запускает два дополнительных рейса к местам отдыха

"Укрзализныця" добавляет с 24 декабря 2020 поезда Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта, соединяющие восточные и южные регионы с местами зимнего отдыха.

Об этом говорится на сайте "Укрзализныци".

Поезда будут курсировать через день.

Поезд №5 / 6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59. В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11.

Поезд №149 / 150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20.

Экономическая правда