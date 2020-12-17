В НБУ рассказали, как будет работать банковская система на новогодние праздники

Нацбанк определил регламент работы системы электронных платежей НБУ и порядок работы банковской системы в праздничные дни конца 2020 - начала 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"30 декабря 2020 года СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий Национального банка и другие системы Национального банка работают в обычном режиме.

31 декабря 2020 1до 3:00 через СЭП осуществляются только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи от участников СЭП в НБУ и органов Государственной казначейской службы и платежи от НБУ и органов Государственной казначейской службы в адрес всех участников СЭП. Валютный рынок Украины работает с учетом особенностей работы СЭП, изложенных в регламенте. Банковский день в СЭП заканчивается в 13:00", - говорится в сообщении.

При этом, 1 января 2021 банковский день в СЭП начинается в 9:00 с датой банковского дня 4 января 2021.

"1-3 января 2021 включительно участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностей своих клиентов. Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021.

В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами", - добавили в НБУ.

4-6 января 2021 СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

"День работы банковской системы Украины переносится с пятницы 8 января 2021 на субботу 16 января 2021 года. 16 января 2021 межбанковские переводы через СЭП осуществляются с датой банковского дня 16 января 2021. 17 января 2021 межбанковские переводы через СЭП осуществляются с дате банковского дня 18 января 2021", - добавили в НБУ.

В период с 31 декабря 2020 до 4 января 2021 включительно действует официальный курс гривни к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные НБУ 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января 2021 банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции.

Экономическая правда