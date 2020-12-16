В Украине уменьшилось производство молока

За январь-ноябрь 2020 году производство молока в Украине сократилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 8,67 миллиона тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сельскохозяйственные предприятия произвели 2,53 млн тонн молока (на 0,5% больше), хозяйства населения - 6,14 млн тонн (на 5,9% меньше).

Больше всего молока за одиннадцать месяцев 2020 года произвели в Полтавской области - 681,3 тыс. тонн (на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); на втором месте - Винницкая (678,8 тыс. тонн, на 5% меньше); на третьем - Хмельницкая (609,1 тыс. тонн, на 1,7% больше) области.

Наименьшие объемы производства молока за указанный период продемонстрировали в Луганской (103,8 тыс. тонн, на 3,9% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года), Донецкой (143,8 тыс. тонн, на 11,2% меньше) и Запорожской (190,5 тыс. тонн, на 8,1% меньше) областях.

Напоминаем:

В январе-ноябре 2019 году в Украине было произведено на 3,7% меньше молока, чем за аналогичный период 2018 года.

Экономическая правда