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Правительство упростило назначение субсидий на коммуналку для безработных

Среда, 16 декабря 2020, 20:00
 

Кабинет министров предоставил возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом, а также упростил процедуру назначения помощи для лиц без доходов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

"Сегодня на заседании правительства усовершенствован порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоры о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", – сказано в сообщении.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования, и лицам, не имеющим доходов и в соответствии с законодательством освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Отмечается, что в настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии.

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между "Ощадбанком" и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров, а также установлен порядок возврата излишне выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

Экономическая правда

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субсидии Минсоцполитики

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