Официальный курс: гривня ослабла к евро
Среда, 16 декабря 2020, 18:45
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,80 грн (на 16 декабря - 33,69 гривни).
Напоминаем:
16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.
16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Экономическая правда
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