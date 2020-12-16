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Официальный курс: гривня ослабла к евро

Среда, 16 декабря 2020, 18:45
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 17 декабря на уровне 27,74 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,80 грн (на 16 декабря - 33,69 гривни).

Напоминаем:

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

16 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда

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