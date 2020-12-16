В ЕС представили новую Стратегию кибербезопасности

Новая стратегия кибербезопасности, представленная Еврокомиссией 16 Декабря, предусматривает повышение устойчивости жизненно необходимых структур и противодействие внешним кибератакам.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Евросоюзе также уже существует режим "киберсанкций", который в этом году применили к 8 физлицам и 4 юрлицам из России, Китая и Северной Кореи.

Для повышения эффективности санкционного режима и чтобы избежать возможное вето со стороны отдельных членов ЕС, Совету ЕС предлагают принимать решение о санкциях квалифицированным большинством.

Касательно внешней стратегии, высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал 20 предложений, что затрагивают 5 областей внешней политики ЕС. Кроме вышеупомянутых санкций предлагается укреплять потенциал противодействия злонамеренному поведению третьих стран в киберпространстве. В частности, речь идет о создании рабочей группы киберразведки в составе Центра разведки ЕС.

Также предложения направлены на кооперацию внутри ЕС по киберобороне, создание совместных структур энергетической и военной кибербезопасности в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO).

Будет проводиться дипломатическая работа в диалогах с третьими странами, международными и региональными организациями. Предполагается 20 проектов по борьбе с киберпреступностью на Западных Балканах, в странах Восточного партнерства и Южного соседства ЕС.

Новая Стратегия предусматривает также расширение сферы действий правил, которые уже работают в Союзе. Ранее они касались здравоохранения, банковского дела, водоснабжения и энергетической инфраструктуры. Предлагается в перечень внести также госуправление, пищевой сектор и фармацевтическое производство.

"Угроза реальна, она постоянно проявляется и ежедневно становится все более серьезной", - комментирует Боррель.

Он продолжил: "В прошлом году было зафиксировано 450 инцидентов, которые касались важнейших инфраструктур ЕС, в частности финансового и энергетического секторов. С появлением пандемии эта угроза усилилась - на прошлой неделе кибератакой было поражено Европейское агентство по лекарственным средствам ".

Напомним:

9 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам, которое в том числе занимается сертификацией вакцин от коронавируса, стало объектом кибератаки.