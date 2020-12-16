Строительство метро на Виноградарь может затянуться из-за пандемии
Кабинет Министров на заседании 16 декабря принял постановление о возможности выплаты субподрядчикам 95% стоимости работ по контракту на не более 34 месяцев вместо 24 месяцев - это связано с пандемией.
Ранее предполагалось, что заказчики могут осуществлять выплату аванса в размере до 95% стоимости указанных работ по договору на срок менее 24 месяцев.
В пояснительной записке к проекту постановления КМУ отмечается, что для выполнения работ требуется большой объем материалов и оборудования индивидуального изготовления, которая требует полной предоплаты. Отдельные элементы требуют для производства более 24 месяцев: элементы комплексной системы регулирования движения поездов, энергоснабжения и др.
Зато пандемия COVID-19 вызвала ограничения в импорте и экспорте многих стран, в связи с чем получение части заказанного и частично оплаченного оборудования и техники стало невозможным. Без них не может осуществляться продолжения строительных работ.
Напомним:
В феврале сообщалось, что работы по строительству метро на Виноградарь шли по графику - тогда его готовность оценивалась в 20%, объект обещали сдать к концу 2021 года.
Компания "Киевметрострой" занимается работами по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.
Для этого нужно достроить еще две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" - их должны ввести в эксплуатацию одновременно.
Экономическая правда
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