Строительство метро на Виноградарь может затянуться из-за пандемии

Кабинет Министров на заседании 16 декабря принял постановление о возможности выплаты субподрядчикам 95% стоимости работ по контракту на не более 34 месяцев вместо 24 месяцев - это связано с пандемией.

Ранее предполагалось, что заказчики могут осуществлять выплату аванса в размере до 95% стоимости указанных работ по договору на срок менее 24 месяцев.

В пояснительной записке к проекту постановления КМУ отмечается, что для выполнения работ требуется большой объем материалов и оборудования индивидуального изготовления, которая требует полной предоплаты. Отдельные элементы требуют для производства более 24 месяцев: элементы комплексной системы регулирования движения поездов, энергоснабжения и др.

Зато пандемия COVID-19 вызвала ограничения в импорте и экспорте многих стран, в связи с чем получение части заказанного и частично оплаченного оборудования и техники стало невозможным. Без них не может осуществляться продолжения строительных работ.

Напомним:

В феврале сообщалось, что работы по строительству метро на Виноградарь шли по графику - тогда его готовность оценивалась в 20%, объект обещали сдать к концу 2021 года.

Компания "Киевметрострой" занимается работами по продлению Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

Для этого нужно достроить еще две станции: "Мостицкая" и "Проспект Правды" - их должны ввести в эксплуатацию одновременно.

Экономическая правда