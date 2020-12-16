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Впервые госбюджет приняли с учетом потребностей УЗ – глава правления

Среда, 16 декабря 2020, 16:05
 
Глава УЗ Владимир Жмак

В "Укрзализныце" приветствуют принятие закона о бюджете-2021, который "впервые учитывает потребности перевозчика" в финансировании проектов по обновлению пассажирского подвижного состава и инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"В частности, главный финансовый документ предусматривает инвестиций в обновление пассажирских вагонов и инфраструктуры Укрзализныци. Указанные средства будут направлены на закупку пассажирских вагонов и электрификацию железнодорожных участков.

Кроме того, бюджетные средства будут направлены на модернизацию и электрификацию участков Черкассы - станция им. Тараса Шевченко, Житомир - Новоград-Волынский и электрификацию путей к станции Васильков-2 с обустройством пассажирской платформы для запуска пригородных электропоездов сообщением Киев - Васильков", - говорится в сообщении.

"Впервые за историю независимости закон Украины "О государственном бюджете" принято с учетом потребностей Укрзализныци. Впервые за 29 лет государственный бюджет предусматривает средства на закупку пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок.

Для нас это - месседж важности Укрзализныци для страны. Спасибо за поддержку", - заявил глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак.

В УЗ напомнили, что настаивают на отмене уплаты налога на землю под путями и акциза на топливо для компании. По словам компании, это позволит дополнительно привлечь около 6 млрд грн ежегодно на обновление компании и повышение социальных гарантий для железнодорожников.

Экономическая правда

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Укрзализныця бюджет

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