Укроборонпром откроет реестр для аренды имущества концерна до конца года

Госконцерн "Укроборонпром" до конца года сделает открытым реестр доступного для аренды недвижимого имущества, находящихся в собственности предприятий концерна.

Об этом сообщается на сайте Укроборонпрома.

В концерн "Укроборонпром" входит 116 предприятий, еще 21 находятся на временно оккупированной территории. Они обладают 7441 объектом недвижимости площадью 9 миллионов кв. м, из которых 1,9 миллиона площадей не задействованы в производственный процесс и могут быть арендованы.

В концерне отмечают, что речь идет преимущественно об аренде зданий или сооружений и помещений под офисы. В реестре будут содержаться детальное описание, местонахождение, целевое назначение, срок аренды объектов и контакты для связи.

По состоянию на ноябрь 2020 предприятия Укроборонпрома обладают более чем 250 объектами для аренды.

Решение о занесении объектов в Реестр рассматривает Комиссия по вопросам распоряжения имуществом предприятий Укроборонпрома.

Отмечается, что вырученные от аренды средства пойдут на выплату задолженностей и модернизацию предприятий Концерна, которым эти объекты недвижимости принадлежат.

"Публичное открытие реестра избыточного недвижимого имущества оборонных предприятий с целью его дальнейшей аренды - это одна из наиболее эффективных мер по противодействию схемам незаконного вывода и завладения государственными активами. Все перспективные (инвестиционные) объекты должны быть переданы в аренду максимально открыто и прозрачно", - прокомментировал директор по вопросам активов Укроборонпрома Мустафа Найем.

Реестр объектов недвижимости, которые будут постоянно обновляться и пополняться, будет размещен на сайте Укроборонпрома.

Экономическая правда