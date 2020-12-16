В ЕС внесли Telegram и Вконтакте в "пиратский список"
Еврокомиссия внесла социальные сети Telegram и Вконтакте в перечень продуктов и услуг, нарушающих права интеллектуальной собственности.
Об этом говорится в информационном бюллетене Еврокомиссии, сообщает liga.net.
Причиной внесения социальных сетей в перечень платформ, способствующих распространению пиратского контента и нарушают права интеллектуальной собственности, сало количество жалоб от правообладателей.
Относительно Telegram в отчете говорится о возможности распространять и загружать книги, фильмы, музыкальный контент и т.п. без надлежащего права на доступ. Telegram в ответ сообщил, что противодействует пиратскому контенту и удаляет его в течение 24 часов.
В отчете также отмечается, что, по данным отдельных стейкхолдеров, борьба Telegram с пиратством действительно улучшилась, однако мессенджер не всегда реагирует на жалобы правообладателей.
В Вконтакте также не согласились с позицией Еврокомиссии и утверждали, что ведут борьбу с несанкционированным контентом.
Указанный документ Еврокомиссии является информационным бюллетенем, и не имеет юридических последствий для платформ. Он имеет рекомендательный характер и направлен на побуждение действий со стороны владельцев, операторов и местных властей по ограничению доступа к пиратскому контенту.
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