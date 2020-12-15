Обанкротившуюся сеть супермаркетов Новинского купил основатель Concorde Capital Мазепа

Компания "Мадера Девелопмент", конечным бенефициаром которой является основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа, приобрела на аукционе в системе "Прозорро.Продажи" несколько торговых центров, земельных участков и торговое оборудование сети "Амстор".

Об этом сообщается на странице лота.

"Мадера Девелопмент" стала победителем аукциона с предложением 456 млн грн. Стартовая цена лота составляла 283,5 млн грн.

Продажа объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор". Эта структура была признана банкротом постановлением Хозсуда Днепропетровской области от 23 июля 2019 года.

Сам Игорь Мазепа отметил, что купленные Concorde Capital активы могут стоить более чем вдвое дороже.

"Нет ничего удивительного, что "Конкорд" входит в ту или иную инвестицию – наша работа находить потенциально привлекательные объекты или бизнесы и дальше либо развивать их, либо продавать.

Если говорить об этой инвестиции, то логично, что то, что потенциально может стоить 40 млн долларов, мы купили за 16 млн долларов. В сегодняшней рыночной ситуации мы видим большую перспективу в работе с недооцененными активами", – прокомментировал Мазепа покупку агентству "Интерфакс-Украина".

В пресс-службе "Укрэксимбанка" уточнили, что имущество было продано в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности "Амстор" на сумму около 2 млрд грн.

В лот вошли здания общественно-торговых центров и торговое оборудование в Краматорске, Запорожье, Мелитополе, Кременчуге, Бердянске, Мариуполе, а также земельный участок площадью 7,7 га в Одессе.

Напоминаем:

Новинский зашел в "Амстор" в 2009 году на фоне перегруженности сети долгами.

В начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" и одним из миноритариев "Амстора" Владимиром Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт.

Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях.

В апреле 2015 года в "Смарт-холдинге" отмечали, что долг сети "Амстор" перед банками в то время составлял около 160 млн долларов, перед поставщиками - около 300-350 млн гривен.

Экономическая правда