Закрытие межбанка: гривна немного укрепилась к доллару

15 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,75 - 27,77 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,75 - 27,77 гривни;

Евро - 33,73 - 33,75 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,71 - 27,94 гривни. Евро покупают по 33,49 гривни, продают по 33,90 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,82 - 28,89 гривни, евро - 33,60 - 33,73 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 15 декабря на уровне 27,87 гривни.

15 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,78 гривни.

14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.

14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривни.

Экономическая правда