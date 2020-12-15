Кабмин еще на полгода продлил полномочия 2 членов набсовета "Нафтогаза"
Кабмин продлил еще на 6 месяцев полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Бруно Лескуа и Клэр Споттисвуд.
Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 декабря 2020 года, опубликованном на Правительственном портале.
"Выбрать членами набсовета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Лескуа Бруно Жан Гастона и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан в качестве независимых членов на срок шесть месяцев и продлить срок действия гражданско-правовых договоров, заключенных с ними, на шесть месяцев путем заключения дополнительных соглашений", - говорится в распоряжении.
Также правительство уполномочило главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева подписать с ними дополнительные соглашения о продлении полномочий.
Распоряжение вступает в силу с 15 декабря 2020 года.
Клер Споттисвуд (возглавляет наблюдательный совет) и Бруно Лескуа вошли в наблюдательный совет "Нафтогаза" по решению правительства в декабре 2017 года.
Экономическая правда
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