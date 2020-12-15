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Кабмин еще на полгода продлил полномочия 2 членов набсовета "Нафтогаза"

Вторник, 15 декабря 2020, 16:15
 

Кабмин продлил еще на 6 месяцев полномочия членов наблюдательного совета "Нафтогаза" Бруно Лескуа и Клэр Споттисвуд.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 14 декабря 2020 года, опубликованном на Правительственном портале.

"Выбрать членами набсовета акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" Лескуа Бруно Жан Гастона и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан в качестве независимых членов на срок шесть месяцев и продлить срок действия гражданско-правовых договоров, заключенных с ними, на шесть месяцев путем заключения дополнительных соглашений", - говорится в распоряжении.

Также правительство уполномочило главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева подписать с ними дополнительные соглашения о продлении полномочий.

Распоряжение вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

Клер Споттисвуд (возглавляет наблюдательный совет) и Бруно Лескуа вошли в наблюдательный совет "Нафтогаза" по решению правительства в декабре 2017 года.

Экономическая правда

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Кабмин Нафтогаз

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