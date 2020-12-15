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FlixBus начал продажу билетов через Privat24

Вторник, 15 декабря 2020, 15:35
 

Оператор автобусных перевозок FlixBus объявил о сотрудничестве с Приватбанком - билеты сервиса теперь можно купить через Privat24, в кассах банка и через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в билетных сервисах можно забронировать любые рейсы FlixBus.

"После оплаты клиент получит билет на электронную почту пассажира, также он будет доступен в приложении Privat24. Купленный таким образом билет можно сразу использовать для посадки в автобус, его не обязательно распечатывать и не нужно обменивать в кассе.

Через Приватбанк можно приобрести билеты на рейсы FlixBus с пересадками (хотя такие билеты пока недоступны в мобильной версии Privat24). Это дает пассажиру возможность доехать до городов, которые не имеют рейсов с прямым сообщением", - говорится в сообщении.

"Благодаря сотрудничеству с FlixBus, Приватбанк расширяет свой сервис по продаже билетов крупнейшей сетью междугородных автобусных рейсов в Европе и подключает новые страны и города.

В первую очередь, это ответ на ожидания наших клиентов - Приватбанк предоставляет украинцам широкий выбор железнодорожных и автобусных билетов в Украине", - заявил руководитель розничного бизнеса Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Экономическая правда

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Приватбанк компании

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