В ассоциации назвали самые популярные авто на рынке столицы

С начала года киевские номера получили 54,8 тысяч легковых авто (новых и ввезенных з-за рубежа б/у) - это 14% от общего количества впервые зарегистрированных в Украине легковушек, самым популярным авто на рынке новых машин в Киеве был кроссовер Toyota Rav 4.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что за 11 месяцев этого года почти 45% реализованных в Украине новых легковых авто получили киевскую прописку.

В то же время по показателям регистрации авто с пробегом, завезенных из-за рубежа, Киев уступил лидерство Львовской области (в Киеве - 30,3 тыс авто, во Львовской области - 33,5 тыс шт.).

"На рынке новых машин самым популярным автомобилем у жителей столицы был компактный кроссовер Toyota Rav 4. На втором и третьем местах киевского рейтинга Renault Logan и Renault Duster. Таких высоких позиций представители модельного ряда Рено достигли в основном за счет корпоративных закупок, которые обеспечили более 80% реализаций этих моделей в Киеве", - говорится в сообщении.

Среди растаможенных авто с пробегом лидерами были: Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta и Hyundai Sonata.

Экономическая правда