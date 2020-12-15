Только 10% гендиректоров компаний ожидают улучшения инвестклимата в 2021 году - ЕБА

Во второй половине 2020 года индекс инвестиционной привлекательности снизился до 2,40 баллов из 5 возможных - только 10% CEO надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией вместе с юридической фирмой Василий Киcиль и Партнеры.

Отмечается, что в предыдущем периоде показатель индекса составлял 2,51 баллов.

"Большинство генеральных директоров членских компаний ассоциации, а именно 78% считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным, и этот показатель существенно увеличился с начала года - на 16%. Еще 16% респондентов считают текущий инвестиционный климат нейтральным. Только 6% опрошенных считают инвестиционный климат благоприятным, по сравнению с 4% в первой половине 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом, оценка динамики бизнес-климата тоже продолжает падать. В частности, 66% директоров заметили ухудшение инвестиционного климата по сравнению с предыдущими 6 месяцами, еще 29% убеждены, что условия ведения бизнеса не претерпели изменений, и только 5% считают, что они несколько улучшились.

В то же время прогнозы относительно следующих полгода также ухудшаются.

"Только 10% СЕО надеются на улучшение инвестиционного климата в течение следующих 6 месяцев. В начале года таких было 15% и, как показывает текущая волна опроса, ожидания только 6% из них оправдались. Далее мнения разделились - 45% опрошенных считают, что инвестклимат не претерпет изменений в следующие полгода, и еще 45% прогнозируют, что условия ведения бизнеса в Украине еще больше ухудшатся", - подчеркнули в Ассоциации.

50% CEO считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить в Украину в течение следующих 6 месяцев, при этом 12% утверждают, что выгодно, и еще 38% опрошенных затрудняются с ответом.

Гендиректоры назвали следующие приоритетные задачи на 2021 год, чтобы улучшить инвестклимат в Украине - перезагрузка судебной системы, деолигархизация власти, развитие эффективной и независимой антикоррупционной инфраструктуры, избавления от бюрократии, снижение административного и налогового давления на бизнес, назначение проевропейских реформаторов на государственные должности, восстановление и поддержка сотрудничества с международными финансовыми институтами, реформа правоохранительных органов и борьба с контрабандой.

Европейская Бизнес Ассоциация проводит исследования "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" с 2008 года. За всю историю измерения Индекс ни разу не достиг положительной зоны - выше 4 баллов.

В этой волне опроса принял участие 101 руководитель крупнейших международных и украинских компаний. Для расчета индекса используют шкалу Лайкерта, которая имеет 5 градаций, где: 1 - это крайне негативно, 5 - крайне положительно, 3 - нейтрально.

Экономическая правда