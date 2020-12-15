Рада проголосовала в целом за изменения в Бюджетный кодекс
Верховная Рада на заседании 15 декабря приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс 4100-д.
"За" проголосовало 311 депутатов, "воздержались" - 32 депутата, "против" - 11 депутатов. Еще 23 депутата не голосовали.
Во время заседания Рада проголосовала за ряд поправок, больше всего - от фракции "Голос", 7 правок. Приняли следующие предложения:
Алена Шкрум ("Батькивщина") 1 правка;
Галина Васильченко ("Голос") - 1 правка;
Ольга Стефанишина ("Голос") - 6 поправок;
Лариса Билозир ("Доверие") - 1 правка;
Вячеслав Рублев ("Слуга народа") - 1 правка.
Напомним:
Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 во вторник 15 декабря.
Экономическая правда
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