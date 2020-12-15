Нацбанк упростил ФОПам ведение кассовых операций в гривне

С 15 декабря 2020 года вступает в силу постановление правления НБУ, упрощает ФОПам ведения кассовых операций в гривне за отмены книги учета доходов.

Постановление, в частности, предусматривает, что ФОПы - плательщики единого налога I и II групп и плательщики единого налога III группы, не являющиеся плательщиками налога на добавленную стоимость, будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

В то же время подпункты, касающиеся упрощения учета ФОПами, - вступают в силу с 1 января 2021 года.

Эти изменения обусловлены тем, что закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" упростил работу таких ФОПов, отменив ведения книги учета доходов.

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о работе электронного кабинета и упрощения работы ФОПов, который ограничивает бумажный документооборот.

Экономическая правда