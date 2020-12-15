"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов превысили 15 миллиардов

За прошедшую неделю в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 265 кредитов на сумму 621 млн грн, всего с начала действия программы - 6599 займов на общую сумму в 15,295 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что из общей суммы в 15,295 млрд грн 10,312 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,908 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 2,073 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

"За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму более 621 миллионов гривен.

297,51 млн гривен от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов. 84,41 миллиона гривен - это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 239,1 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что с начала старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 5813 кредитов на общую сумму в 13,458 млн грн.

Экономическая правда