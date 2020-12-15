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Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 15 декабря 2020, 10:46
 

15 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,78 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,77 - 27,78 гривны;

Евро - 33,72 - 33,74 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,75 - 28,00 гривны. Евро покупают по 33,53 гривны, продают по 33,96 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,81 - 27,91 гривны, евро - 33,59 - 33,78 гривны.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 15 декабря на уровне 27,87 гривны

14 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривны.

14 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривны.

Экономическая правда

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