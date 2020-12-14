Перегруженные фуры: За прошедшую неделю насчитали штрафов на 2 миллиона

Инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией по итогам 7-13 декабря проверили более 9 тысяч транспортных средств и насчитали свыше 2 миллионов гривен платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что в разрезе регионов наибольше платы за проезд начислено в Херсонской, Одесской и Черкасской областях.

При этом, во вторую неделю декабря по сравнению с неделей 3 ноября - 6 декабря показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Волынской, Днепропетровской и Киевской областях.

Напомним:

С 30 ноября по 6 декабря инспекторы "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 12 тысяч транспортных средств и насчитали 1,6 млн грн платы за перегрузки.

За 11 месяцев 2020 за перегрузки на дорогах "Укртрансбезопасности" было начислено 127 млн гривен штрафов.

Экономическая правда