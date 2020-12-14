Официальный курс: гривна продолжает укрепляться
Понедельник, 14 декабря 2020, 19:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 15 декабря на уровне 27,87 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,88 грн (на 14 декабря - 33,89 гривны).
Напоминаем:
14 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривны.
14 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривны.
Экономическая правда
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