Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 15 декабря на уровне 27,87 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,88 грн (на 14 декабря - 33,89 гривны).

Напоминаем:

14 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривны.

14 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривны.

Экономическая правда