Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривна продолжает укрепляться

Понедельник, 14 декабря 2020, 19:50
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 10 копеек, установив его на 15 декабря на уровне 27,87 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,88 грн (на 14 декабря - 33,89 гривны).

Напоминаем:

14 декабря котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривны.

14 декабря котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривны.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривня продолжает укрепляться 10 декабря 2020, 18:14
Официальный курс: гривна продолжает укрепляться 9 декабря 2020, 19:43
Закрытие межбанка: гривна ослабла 8 декабря 2020, 17:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!