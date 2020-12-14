НБУ признал неплатежеспособным банк экс-регионала Фурсина

Правление НБУ приняло решение об отнесении АО "Мисто Банк" Ивана Фурсина к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Проблемы в банке с капиталом возникли из-за потери одного из основных активов - предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня", - говорится в сообщении.

"Ввиду отсутствия принятых мер для улучшения состояния банка и в связи с тем, что деятельность АО "Мисто Банк" не отвечала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам НБУ, правление Нацбанка приняло решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Отнесение АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины. Доля финучреждения составляет 0,1% от чистых активов платежеспособных банков", - добавили в НБУ.

Отмечается, что 78% вкладчиков АО "Мисто Банк" (2282 человека) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн.

В тож же время клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 ноября 2020 составляет 307,8 млн грн (60% от общей суммы вкладов физлиц).

Контроллером АО "Мисто Банк" является Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.

По данным движения "Честно", в 2019 году Фурсин баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 138 округу (Одесская область) как беспартийный самовыдвиженец.

Фурсин был нардепом 8 созыва (избирался как беспартийный самовыдвиженец по 138 округу), был членом депутатской группы "Воля народа".

В 2012 году Фурсин избран народным депутатом от "Партии регионов" по 138 округу как член партии. Из "Партии регионов" вышел 23 февраля 2014 год, через несколько дней вступил в депутатскую группу "Суверенная Европейская Украина".

В 2006 году баллотировался в Верховную Раду от "Народного блока Литвина" номером 33 в списке как член "Народной партии".

В 2011-2012 годах был председателем наблюдательного совета банка "Надра". С 2006 по 2012 года - председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия".

По данным движения "Честно", Фурсин кнопкодавил и прогуливал заседания ВР 8 созыва. Голосовал за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

Экономическая правда