Зарубежные активы инсайдеров банков-банкротов арестуют – Фонд гарантирования вкладов

В Фонде гарантирования вкладов физлиц заявили, что в 2021 году, в частности, будут арестованы активы связанных лиц выведенных с рынка банков "Дельта Банк", "Финансы и кредит", "Имэксбанк" и "Национальный кредит".

Об этом заявила директор-распорядительница ФГВФЛ Светлана Рекрут на пресс-конферннции, передает FinClub.

"Мы запустили четыре процесса. Это процесс по банкам "Дельта", "Финансы и Кредит", "Имекс" и "Национальный кредит". На разных стадиях находятся процессы", - cказала Рекрут.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, договоры о конфиденциальности не позволяют Фонду раскрыть, в каких именно странах и какие именно активы могут быть взысканы.

"По ним уже заключены соглашения. Уже можно сказать, что год ведется работа с юридическими компаниями в иностранных юрисдикциях.

Мы уже по этим банкам в следующем году выходим к замораживанию, аресту активов связанных лиц этих банков. И это уже определенный успех, учитывая, что такая работа требует значительного времени, кропотливой работы юристов в иностранных юрисдикциях", - пояснил он.

"На сегодня уже заявлены конкурсы по пяти банкам. Это "Финансовая инициатива" и ВиЭйБи - как один пул. И также еще три банка у нас, это "Евро", "Фидо" и "Вектор" - тоже проводятся конкурсы по закупке услуг по иностранному юрисдикции по возмещению вреда, нанесенная этим банкам связанными лицами.

В следующем году мы планируем конкурсы по 19 банкам. Возможно конкурсов будет меньше, потому что мы будем заявлять такие иски пулами банков, которые связаны между собой, для экономии времени и средств", - добавил Новиков.