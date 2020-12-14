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Гривня на закрытии межбанка укрепилась

Понедельник, 14 декабря 2020, 17:20
 

14 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,84 - 27,85 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,84 - 27,85 гривни;

Евро - 33,85 - 33,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 - 28,08 гривни. Евро покупают по 33,61 гривни, продают по 34,03 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 - 28,10 гривни, евро - 33,75 - 33,87 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,97 гривни.

14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.

11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.

11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.

Экономическая правда

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