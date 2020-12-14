Сервисы Google подверглись глобальному сбою
Пользователи во всем мире сообщают о перебоях в работе сервисов Google, наиболее поражена Европа и Япония.
Об этом сообщает трекер проблем в работе онлайн-ресурсов Downdetector.
Пользователи сервисов Google сообщают о проблемах в работе Youtube, Google Classroom, Google Drive, Gmail.
Эпицентр поражения находится в Европе, высокая концентрация жалоб также в Японии.
Сейчас количество жалоб пошла на спад в работе видеостримингового сервиса Youtube и хранилища Google Drive, однако в непосредственно поисковой системы, Gmail и Google Classroom жалобе не уменьшаются.
Обновлено: По состоянию на 15:30 работа сервисов полностью восстановилась. Downdetector показывает стабильную активность.
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Напомним:
10 декабря пользователи во всем мире столкнулись с проблемами в работе платформ другой корпорации: Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp и непосредственно Facebook.
Экономическая правда
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