Сервисы Google подверглись глобальному сбою

Пользователи во всем мире сообщают о перебоях в работе сервисов Google, наиболее поражена Европа и Япония.

Об этом сообщает трекер проблем в работе онлайн-ресурсов Downdetector.

Пользователи сервисов Google сообщают о проблемах в работе Youtube, Google Classroom, Google Drive, Gmail.

Эпицентр поражения находится в Европе, высокая концентрация жалоб также в Японии.

Сейчас количество жалоб пошла на спад в работе видеостримингового сервиса Youtube и хранилища Google Drive, однако в непосредственно поисковой системы, Gmail и Google Classroom жалобе не уменьшаются.

Обновлено: По состоянию на 15:30 работа сервисов полностью восстановилась. Downdetector показывает стабильную активность.

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Напомним:

10 декабря пользователи во всем мире столкнулись с проблемами в работе платформ другой корпорации: Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp и непосредственно Facebook.

Экономическая правда