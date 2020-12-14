Налоговые льготы стоили госбюджету 780 миллиардов за 10 лет - исследование

Государственный бюджет с 2009 по 2019 год недополучил 776,8 миллиарда гривен из-за налоговых льгот, местные - 50 миллиардов.

Об этом говорится в исследовании Центра общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

Исследование охватывало период с 2010 по 2019 год, за которые госбюджет потерял 776, 8 миллиарда гривен. С 2017 года объемы вновь начали расти: в 2017 году потери по государственным и местными бюджетами составляли 32,5 миллиарда гривен, а в 2019 году уже 42,7 миллиарда.

С 2015 года было выдано 58 льгот, из которых 30 - фактически бессрочные, только 15 имели срок действия до 3 лет.

Больше всего бюджет теряет от льгот по уплате НДС, который составляет значительную часть поступлений в госбюджет и около половины всех налоговых поступлений.

В отраслевом разрезе больше всего льгот получает агросектор, а именно 25,8% в 2015-2019 годах. Однако в Центре отмечают, что по сравнению с периодом 2010-2014 годов возросла доля субсидирования здравоохранения (с 1,4% до 7,3%) и образования (с 4% до 10,5%).

В КШЭ отмечают, что налоговые льготы иногда превышали объемы внешних заимствований Украины. Также льготы предоставляются отраслям, которые уже имеют наибольший вес в экономике.

"В Украине отсутствует государственная политика по предоставлению налоговых льгот. Не сформирован перечень правил и принципов предоставления льгот. Налоговые льготы предоставляются не по принципу поддержки инновационных отраслей, а тем отраслям, которые имеют наибольший вес в экономике (= больше лобби в парламенте)", - отметила Дарья Марчак, руководительца Центра.

Так, за последние 5 лет 75% всех льгот принято именно в "бюджетный период" (ноябрь-декабрь).

Экономическая правда