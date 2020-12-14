Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стоимость новогоднего стола 2021 года для украинской семьи с 4 человек в среднем повысится по сравнению с прошлым годом на 5,3% и составит 1706,09 грн.

Об этом свидетельствуют расчеты ученых Института аграрной экономики.

По словам директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академика НААН Юрия Лупенко, для оценки приняли новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п.

По расчетам ученых, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 грн - это на 13,8% больше, чем при праздновании нового 2020 года.

"Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 32,50 грн, 200 г соленых огурцов - 16,50 грн, 6 яиц - 14,50 грн и 180 г майонеза - 12,50 грн. Еще в 13,37 грн обойдутся лук, морковь и картофель, цены на которые по состоянию на конец 2020 года уменьшились (кроме моркови), по сравнению с 2019 годом на 23,5% и 30,1%", - говорится в сообщении.

Салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) будет стоить на уровне прошлого года - 120,37 грн.

В частности, филе сельди будет стоить 100 грн за 0,5 кг, майонез (180 г) обойдется в 12,50 грн, морковь - 1,81 грн (1 шт.), свекла - 2,17 грн (1 шт.), лук - 1,19 грн (1 шт.), картофель - 2,70 грн (2 шт.).

В Институте добавили, что на 10-30% выросли расходы на мясные продукты.

"Полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019), биток из свинины свежий - 110,0 грн (+33, 3%).

Мясо птицы по состоянию на конец 2020 года является самым дешевым среди других видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 грн", - свидетельствуют расчеты.

Сообщается, что сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн. Молочные продукты в этом году подорожали на 10-12%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 182,3 грн. В частности, картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов - 70 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

"Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн", - говорится в сообщении.

"Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176,09 грн", - добавили ученые.

При этом, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 грн.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2021 году "Институт аграрной экономики" сделал на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам на 1 декабря 2020 года.

Экономическая правда