В УЗ заявили о "незначительных сбоях" в графике движения поездов из-за непогоды

В "Укрзализныце" заявили о "незначительных сбоях" в графике движения поездов из-за непогоды и обледенения контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

"Погодные условия все же вносят коррективы в графики движения поезде. Из-за непогоды и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов.

Так, поезд №712/711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 час 20 минут", - говорится в сообщении.

В УЗ призвали пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и "внимательно слушать объявления на вокзалах, ведь в случае значительного ухудшения погодных условиях возможны задержки поездов".

Напомним:

В Киеве в понедельник прогнозируется гололедица, в связи с чем будет усилена работа коммунальных служб.

10 декабря в столице прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.

Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны" ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

За сутки 10 декабря в Киеве 163 человека травмировались из-за гололеда.

11 декабря в Киеве общественный транспорт сбился с графика из-за непогоды.

12 декабря мэр Киева Виталий Кличко вызвал к себе глав районов, своих профильных заместителей и руководителей коммунальных служб из-за плохой ликвидации последствий непогоды. Он сообщил, что за сутки в травмпункты обратились более тысячи киевлян.

Экономическая правда