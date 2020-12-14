Курс валют на 14 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
14 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,86 - 27,88 гривни;
Евро - 33,85 - 33,87 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,90 - 28,15 гривни. Евро покупают по 33,63 гривни, продают по 34,10 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,04 - 28,13 гривни, евро - 33,84 - 33,94 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 14 декабря на уровне 27,97 гривни.
11 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,05 гривни.
11 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,95 - 27,97 гривни.
Экономическая правда
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