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Количество должников в Украине увеличилось на 300 тысяч за год

Понедельник, 14 декабря 2020, 10:45

Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%.

Об этом сообщает OpenDataBot.

 

В 2020 году больше всего должников появилось в таких категориях:

Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг - количество таких должников выросло на 36% за год (57 тысяч человек).

Взыскание средств (например, кредиты) - на 24% за год (150 тысяч человек).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения - на 22% за год (96 тысяч).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях - на 21% за год (70 тысяч).

"Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникшие во время карантина, и увеличение процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям", - говорится в сообщении.

Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление Инспекции по парковке.

 

Какие ограничения возможны из-за попадания в реестр должников:

Запрет на выезд из страны;

Блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета;

Запрет на продажу и покупку авто и недвижимости;

Взыскание задолженности со всех официальных доходов.

Проверить человека в реестре должников можно, добавив Опендатабот в любом мессенджере и направить боту ИНН.

Экономическая правда

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долги кредиты штрафы

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