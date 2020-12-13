Заработал центр управления движением "Укрзализныци"
Воскресенье, 13 декабря 2020, 17:01
В Харькове заработал первый центр управления движением "Укрзализныци".
Об этом пишет ЦТС со ссылкой на УЗ
В компании заявляют, центр объединил функцию управления движением Южной и Донецкой железных дорог. В УЗ рассчитывают, что укрупнение центров управления движением поездов позволит устранить дублирование функций между региональными филиалами.
Сообщается, в дальнейших планах - создание аналогичного центра в Киеве. Будущий центр объединит управление движением Юго-Западной, Львовской и Одесской железных дорог.
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