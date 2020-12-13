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Заработал центр управления движением "Укрзализныци"

Воскресенье, 13 декабря 2020, 17:01
 

В Харькове заработал первый центр управления  движением "Укрзализныци".

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на УЗ

В компании заявляют, центр объединил функцию управления движением Южной и Донецкой железных дорог.  В УЗ рассчитывают, что укрупнение центров управления движением поездов позволит устранить дублирование функций между региональными филиалами.

Сообщается, в дальнейших планах - создание аналогичного центра в Киеве. Будущий центр объединит управление движением Юго-Западной, Львовской и Одесской железных дорог.

 

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Укрзализныця

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