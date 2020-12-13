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Херсонский завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС

Воскресенье, 13 декабря 2020, 16:02

Херсонский государственный завод "Паллада" построил плавучий причал для катеров ВМС, он отправился в порт "Южный".

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны на Facebook.

Сумма контракта от Минобороны - 23,5 млн. Длина причала из сверхпрочного бетона - 57 метров.

Заказ Минобороны для завода "Паллада" - первое за годы независимости, отметили в ведомстве.

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