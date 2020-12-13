ЗАЗ получил Евростандарт своей продукции и наладит поставки техники в ЕС

Запорожский Автомобилестроительный Завод получил Одобрение ЕС по стандарту А6 и в ближайшее время выйдет на рынки стран Европейского Союза.

Об этом говориться в пресс-релизе компании.

В сообщении говориться, что автопроизводитель, единственный на постсоветском пространстве, кто выполнил требования сертификации Европейского Союза в последних поправках действующих в 2020 г.

А модель автобуса ZAZ А10, который прошел испытание будет поставляться на экспорт и в ближайшее время выйдет на рынки стран Европейского Союза.