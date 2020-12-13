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На Ровенской АЭС отключился энергоблок: причина отключения выясняется

Воскресенье, 13 декабря 2020, 11:15
 

12 декабря 2020 произошло отключение от сети энергоблока №1 РАЭС, это случилось  в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока.

Об этом сообщает пресс-служба РАЭС.

Сейчас причина отключения выясняется. Предварительная классификация события по международной шкале INES - вне шкалы.

Также сообщается, что другие энергоблоки работают.  Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялся и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

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АЭС

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