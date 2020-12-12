В будущем 75% автомобилей Volvo будут кроссоверами

В будущем кроссоверы займут 75% в продажах шведской компании Volvo.

Об этом сообщил глава Volvo Cars Хакан Самуельссон, передает autonews.

Издание отмечает, что автопроизводитель уже близок к этой цифре. Если в 2019 году кроссоверы занимали 61% в продажах Volvo, то за первые 11 месяцев 2020 года – 71%.

А по словам главы компании, спрос на кроссоверы будет еще больше увеличиваться, поэтому его компания в ближайшие несколько лет предложит автолюбителям новые модели в этом сегменте.