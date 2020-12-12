Украина хочет продавать лекарства и морепродукты по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС

В начале 2021 года состоится заседание Совета Украина-ЕС, на котором Украина инициирует включение в расширенный список в рамках Соглашения по ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли продукцию фармацевтического рынка и морепродуктов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

Она рассказала, что на предстоящих переговорах с ЕС будет предлагать полную либерализацию для некоторых производителей по доступу их продукции на рынок ЕС.

"Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, последовательное приближение украинского законодательства к европейским стандартам, использование инструментов расширения доступа на внутренний рынок ЕС является "залогом того доверия, которая будет создавать пространство для привлечения инвестиций и развития предпринимательства" в Украине", - добавила Стефанишина.