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Укр / Рус

Украина хочет продавать лекарства и морепродукты по соглашению о зоне свободной торговли с ЕС

Суббота, 12 декабря 2020, 16:50
 

В начале 2021 года состоится заседание Совета Украина-ЕС, на котором Украина инициирует включение в расширенный список в рамках Соглашения по ассоциации с ЕС и зоны свободной торговли продукцию фармацевтического рынка и морепродуктов. 

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

Она рассказала, что на предстоящих переговорах с ЕС будет предлагать полную либерализацию для некоторых производителей по доступу  их продукции на рынок ЕС.

"Выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, последовательное приближение украинского законодательства к европейским стандартам, использование инструментов расширения доступа на внутренний рынок ЕС является "залогом того доверия, которая будет создавать пространство для привлечения инвестиций и развития предпринимательства" в Украине", - добавила Стефанишина.

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Экономическая правда
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