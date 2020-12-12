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Укрзализныця запустила дополнительный поезд сообщением Львов - Ужгород

Суббота, 12 декабря 2020, 15:28
 

Укрзализныця назначила дополнительный региональный поезд №821/822 сообщением Львов - Ужгород - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать ежедневно с 14 декабря, а его график составлен таким образом, чтобы обеспечить стыковку со скоростным поездом Киев - Славское.

В первый рейс поезд отправится со станции Львов с 14 декабря, а в обратном направлении отправление со станции Ужгород с 15 декабря.

Стоимость проезда при покупке билетов онлайн составляет от 71 грн до 81 грн в зависимости от дня путешествия.

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Укразализныця

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