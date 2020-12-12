Марченко: В начале нового года Украина сможет занимать деньги на более выгодных условиях

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в начале нового года ситуация с заимствованиями изменится и Украина сможет занимать деньги на выгодных условиях.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По его словам, повышение в конце года подорожание займов на ОВГЗ является временным. "Никаких предпосылок для долгосрочного тренда на повышение ставок нет. начале нового года ситуация, убежден, изменится и Украина сможет занимать деньги на выгодных условиях ", - подчеркнул Марченко.

Проблемы с заимствованиями могут появиться разве что в случае сворачивания программы сотрудничества с МВФ.

Напоминаем:

В июле Минфин успешно разместил облигации на 2 млрд долларов, доходность нового выпуска - 7,25% с погашением в марте 2033 года.

3 декабря премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина до конца 2020 года может выйти на рынок внешних заимствований, объемы заимствований могут составить около 1 млрд долларов.

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